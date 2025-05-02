На Землю вот-вот упадёт советская межпланетная станция «Космос-482», провисев...

На Землю вот-вот упадёт советская межпланетная станция «Космос-482», провисевшая на орбите 53 годаСегодня ряд источников сообщил о скором падении на Землю советской межпланетной станции «Космос-482», неудачно застрявшей на орбите нашей планеты 53 года назад.
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