Врач-диетолог Чижикова перечислила продукты, которые нельзя есть натощак

Врач-гастроэнтеролог и врач-диетолог «СМ-Клиники» Анастасия Чижикова поделилась важной информацией о продуктах, которые следует исключить из своего завтрака, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.
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