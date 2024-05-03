В России создали комплекс для мониторинга здоровья животных на дому

В России создали диагностический комплекс для мониторинга здоровья животных на дому. Система представляет собой шлейку, оснащенную датчиками для фиксирования параметров, настольное приложение для ветеринаров, позволяющее отслеживать состояние всех питомцев, и мобильное приложение для хозяев, предназначенное для экстренного реагирования на критическое состояние.