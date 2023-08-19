У меня тоже такой "рыжий" есть. И такой же наглый. Покажите и докажите, что вы зверь сильнее его и всё станет на свои места. Куда что и денется.

И у меня рыжий, но флегма необыкновенная. Ничего его не волнует. Единственные занятия: спать и храпеть, иногда пукнуть не громко, поесть - это завсегда с большим аппетитом, забраться своими 5-ю кг на мои ноги и считать, что мне удобно.

Элеонора Коган

От души посмеялась!!!!У меня один из моих котиков тоже рыжий, с белым и с характером. И чует, когда ему надо дать лекарство или же посадить в переноску, чтобы ехать к врачу. И я за ним даже лезу на шкаф. Главное, его загнать на кухню, закрыть дверь и тогда уже полегче. Он прыгает на подоконник и там уже доступ облегчается,А так он очень добрый и ласковый!!! Зовут его Мишка-Топтыжка или же просто Рыжий!!!!У меня ещё чёрный котик Уголёк и кошечка Муська-Бусинка, один другого лучше и веселей!!!