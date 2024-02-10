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Экс-депутат сейма Корвин-Микке: русофобия лишила поляков здравого мышления

Экс-депутат сейма Корвин-Микке: русофобия лишила поляков здравого мышления

Оголтелая русофобия лишила поляков способности здраво мыслить и адекватно оценивать действия Москвы. Такое заявление сделал экс-депутат сейма и Европарламента Януш Корвин-Микке в материале для газеты Myśl Polska.

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