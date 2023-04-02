Воздушная тревога объявлена во многих областях Украины

В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны, сигнал тревоги прозвучал в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях между 10.