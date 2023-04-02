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Воздушная тревога объявлена во многих областях Украины

Воздушная тревога объявлена во многих областях Украины

В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны, сигнал тревоги прозвучал в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях между 10.

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