Новый бюджетный компактвэн Honda Freed впечатлил трансформацией салона

В Японии состоялась презентация многофункционального компакта образца 2024 года. Новый Honda Freed отличился более сдержанным дизайном экстерьера и тремя вариантами компоновки салона, но сохранил гибридные силовые установки e:HEV.
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