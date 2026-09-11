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Ремонт стиральных машин Miele: как выбрать сервис в Москве

Ремонт стиральных машин Miele: как выбрать сервис в Москве

https://mieleservis.ru/ Чтобы выбрать надежный сервис для ремонта стиральных машин Miele, необходимо проверить три ключевых критерия: наличие сертифицированных мастеров с опытом работы от 5 лет, использование исключительно оригинальных запчастей (или их сертифицированных аналогов) и наличие гарантии на работы сроком от 1 года.

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