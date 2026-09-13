"Икра чёрная закончилась?": Драма в семье министра-взяточника Улюкаева. Жена "устала быть бедной"

Царьград Коллаж Царьград Настоящая драма разыгралась в семье министра-взяточника Улюкаева. Жена "устала быть бедной" и.
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Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда.
Вот и пойдем на выборы голосовать
А надо то всего детектор лжи: задаёшь, зачем в министры лезешь? ВОРОВАТЬ? И пусть попробует соврать... П,С, не хотят наши власти с коррупцией бороться (Суки).
Полная конфискация , включая родственников и расстрел.
Нищета для богатых - смерть всего и вся. Из князи в грязи - это крах. … А КАК живут простые смертные и живут же. Психология сознания
Дичь какая все все знают так сказать где бабки но ничего не сделано в пользу государства так еще и делят там это.. Сталина и вправду не хватает
главный научный сотрудник?....круто...его бы даже до камерного общака не допустили...ибо-крыса!!
Очень много таких семейств в стране. Но они пока и в ус не дуют, есть у них крепкая защита сверху. УЛЮКАЕВ ТАК, ПРОСТО ВЫБОР ПАЛ НА НЕГО, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ НАРОДУ О ЗАДЕРЖАНИИ ЗА ВЗЯТКУ МИНИСТРА. СТАЛИНА НАМ НЕ ХВАТАЕТ.