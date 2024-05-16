Барнаульский политик-трансгендер Алешина стала мужчиной во время Великого поста

На Радоницу Алешина перебрала старые альбомы своих предков, помолилась за них, и это помогло укорениться в мысли, что она – парень Барнаульский политик-трансгендер Юлия Алешина, которая в 2022 году пыталась баллотироваться в депутаты городской думы от партии "Гражданская инициатива", решила вновь стать мужчиной.