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На Ставрополье стартовала акция «Гражданский мониторинг»

На Ставрополье стартовала акция «Гражданский мониторинг»

На Ставрополье стартовала акция «Гражданский мониторинг», в рамках которой представители общественных советов при органах внутренних дел Ставропольского края проверят подразделения отделов полиции.

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