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В Петербурге адвокат обнял полковника МВД и передал ему 8 миллионов от ФСБ

  Согласно информации от «Фонтанки», 24 ноября оперативники ФСБ задержали начальника «областного» отдела Главного следственного управления ГУ МВД, полковника Шиховцова, когда он получал 8 миллионов рублей взятки.

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