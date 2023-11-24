В Петербурге адвокат обнял полковника МВД и передал ему 8 миллионов от ФСБ

Согласно информации от «Фонтанки», 24 ноября оперативники ФСБ задержали начальника «областного» отдела Главного следственного управления ГУ МВД, полковника Шиховцова, когда он получал 8 миллионов рублей взятки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии