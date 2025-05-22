Терапевт Серебрякова рассказала, как подготовиться к магнитным бурям

Они могут быть опасны при хронических заболеваниях Подготовка к магнитным бурям включает ряд мероприятий, направленных на минимизацию негативного воздействия на здоровье, сказала РИАМО врач-терапевт АО «Медицина», к.
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