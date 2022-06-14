В РФ привлекут к ответственности представителей западных автоконцернов

Silas Stein/dpa Представитель Общественной потребительской инициативы (ОПИ) направил обращение в МВД и Генеральную прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности крупнейших грузовых автомобильных производителей, передает газета "Известия".
Silas Stein/dpa Представитель Общественной потребительской инициативы (ОПИ) направил обращение в МВД и Генеральную прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности крупнейших грузовых автомобильных производителей, передает газета "Известия".
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