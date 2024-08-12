Экс-замглавы Белгородской области приговорили к 5 годам колонии и штрафу 36 млн

РИА Новости/Антон Вергун Суд приговорил бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева к пяти годам колонии и штрафу в размере 36 миллионов рублей по делу о взятке в особо крупном размере.
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