Рекордное число россиян изъявили желание стать космонавтами

Из них 350 кандидатов уже прошли первичный отбор, имена новых покорителей космоса будут названы до конца текущего года.
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