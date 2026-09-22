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Военное обозрение

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Рекордное число россиян изъявили желание стать космонавтами

Рекордное число россиян изъявили желание стать космонавтами

Из них 350 кандидатов уже прошли первичный отбор, имена новых покорителей космоса будут названы до конца текущего года.

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