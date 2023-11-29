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Артета о выходе в плей-офф ЛЧ после 6:0 с «Лансом»: «Сегодня нужно было это сделать. «Арсенал» сделал это красиво»

Артета о выходе в плей-офф ЛЧ после 6:0 с «Лансом»: «Сегодня нужно было это сделать. «Арсенал» сделал это красиво»

Лондонский клуб разгромил «Ланс» в 5-м туре группового этапа ЛЧ (6:0) и гарантировал себе первое место в группе B.

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