Турнир имени Пучкова. «Авангард» победил «Сочи» – 2:1

В Санкт-Петербурге продолжается турнир имени Пучкова. Турнир имени Пучкова Авангард – Сочи – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) 1:0 – 32 Каски (Грицюк, Якупов), ГБ 1:1 – 48 Пилипенко (Феоктистов, Якимов) 2:1 – 49 Косов (Зернов) Вратари: Демченко – Хелльберг.
В Санкт-Петербурге продолжается турнир имени Пучкова. Турнир имени Пучкова Авангард – Сочи – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) 1:0 – 32 Каски (Грицюк, Якупов), ГБ 1:1 – 48 Пилипенко (Феоктистов, Якимов) 2:1 – 49 Косов (Зернов) Вратари: Демченко – Хелльберг.
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