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Эти игровые симуляторы перенесут вас в другой мир

Эти игровые симуляторы перенесут вас в другой мир

Привет, дорогой читатель! Тебе когда-нибудь хотелось прожить другую жизнь? Примерить на себя роль фермера, дальнобойщика, выжившего в апокалипсисе? Или может ты мечтал построить собственный дом, завести семью и питомцев? Что ж, я хорошие новости — в мире видеоигр возможно все! Сегодня мы поговорим об удивительном жанре симуляторов жизни.

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