По слухам, студия Media Molecule была близка к закрытию в рамках сокращения штата Pla...

По слухам, студия Media Molecule была близка к закрытию в рамках сокращения штата PlayStationНедавно PlayStation объявила о сокращении штата примерно на 8 процентов, что означает около 900 увольнений, и, учитывая это число, неудивительно, что последствия будут ощущаться по всей компании.