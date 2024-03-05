По слухам, студия Media Molecule была близка к закрытию в рамках сокращения штата Pla...

По слухам, студия Media Molecule была близка к закрытию в рамках сокращения штата PlayStationНедавно PlayStation объявила о сокращении штата примерно на 8 процентов, что означает около 900 увольнений, и, учитывая это число, неудивительно, что последствия будут ощущаться по всей компании.
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