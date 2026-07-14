14.07.26: карательный рейд ВСУ под Киевом, рэпера Киевстонера* обвинили в подготовке теракта

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: под Киевом раскрыли одно из самых громких преступлений последних месяцев: командира 155-й бригады ВСУ обвиняют в организации похищения и убийства двух мирных жителей после бытового конфликта.
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