Бунт в ВСУ: «Сырский с упрямством идиота держит генералов-бездарей. Русские постоянно нас обходят с флангов»

В Киеве на фоне поражений все чаще говорят, что главкома пора снимать За последние три дня российские войска на Донбассе добились впечатляющих успехов на фронте, освободив 8 населенных пунктов, включая Богоявленку, Катериновку, Измайловку, Александрополь, Шахтерское, Вишневое и крупные — города Горняк и Селидово.