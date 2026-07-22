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FiNE NEWS

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Когда стоит обращаться к логопеду из-за задержки в развитии речи у ребёнка

Нормой для малышей считается, что одни звуки речи формируются позже других. Однако существуют чёткие возрастные ориентиры, помогающие родителям понять, когда задержка в произношении требует внимания специалистов.

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