🇷🇺 В Керчи прошёл крестный ход от храма Иоанна Предтечи Священнослужители освятили купель на городской набережной.
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🇷🇺 В Керчи прошёл крестный ход от храма Иоанна Предтечи Священнослужители освятили купель на городской набережной.