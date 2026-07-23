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Аргументы и Факты

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Футболист Вендел высказался о возможном получении российского паспорта

Футболист Вендел высказался о возможном получении российского паспорта

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Венделут, комментируя возможность получения российского гражданства, заявил, что сначала нужно понять, будет ли это хорошо для него и для российского футбола.

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