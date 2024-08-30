Продюсер Стрижевская заявила о профессионализме турецкого актера Бурака Озчивита при съемках в российском кино

Совсем скоро поклонницы турецких сериалов смогут увидеть любимую звезду мелодрам в российском кино. Знаменитый актер Бурак Озчивит, известный по ролям в «Великолепном веке» и «Черной любви», принял участие в новой части фильма «Елки», съемки которой частично проходили в Татарстане.