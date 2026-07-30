В ЯНАО 1 августа температура воздуха резко снизится более чем на 10 градусов

Последний летний месяц принесет на Ямал резкое падение средней температуры. С +33 градусов в пятницу, 31 июля, она понизится до +22 °C днем и до +8 °C ночью, рассказали «Красному Северу» в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии.