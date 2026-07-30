Красный Север
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Красный Север

5 подписчиков

В ЯНАО 1 августа температура воздуха резко снизится более чем на 10 градусов

В ЯНАО 1 августа температура воздуха резко снизится более чем на 10 градусов

Последний летний месяц принесет на Ямал резкое падение средней температуры. С +33 градусов в пятницу, 31 июля, она понизится до +22 °C днем и до +8 °C ночью, рассказали «Красному Северу» в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии