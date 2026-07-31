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Школьница погибла после прикосновения к оголенному проводу в Приморье

Школьница погибла после прикосновения к оголенному проводу в Приморье

Трагедия, унесшая жизнь 13-летней девочки в Большом Камне, получила продолжение. Ребенок погиб после того, как коснулся оголенного электрического провода на участке рядом с домом на улице Заовражной, сообщает PRIMPRESS.

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