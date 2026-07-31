Школьница погибла после прикосновения к оголенному проводу в Приморье

Трагедия, унесшая жизнь 13-летней девочки в Большом Камне, получила продолжение. Ребенок погиб после того, как коснулся оголенного электрического провода на участке рядом с домом на улице Заовражной, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии