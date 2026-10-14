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Americans Are Losing Faith in Their Fellow Voters

“Americans’ trust in their fellow citizens’ democratic judgment has fallen to its lowest recorded level in more than five decades, according to a new Gallup survey,” Axios reports.

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