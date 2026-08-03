Продажи армянского коньяка и вина в России снизились на 11-12% в первой половине 2026 года

В России в первой половине 2026 года продажи армянского коньяка и вина снизились на 11-12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников алкогольного рынка.
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