На защите прав: как столичный портал потребителя помогает автовладельцам

Столичный портал потребителя помогает автовладельцам защитить свои права. На ресурсе собраны полезные материалы и инструкции, благодаря которым можно узнать об отстаивании интересов при покупке, обслуживании и ремонте транспортных средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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