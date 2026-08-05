Захарова сравнила идею подсветки Эйфелевой башни в цветах Молдавии с произведениями Гоголя

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об инициативе посла Молдавии во Франции Лорины Бэлтяну, которая предложила собрать 25 тысяч евро на подсветку Эйфелевой башни в цвета молдавского флага.
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