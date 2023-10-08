Израиль оказался не готов к нападению ХАМАС и может получить пощечину. Эскалация палестино-израильского конфликта не остановит действия США на Украине.
Яков Кедми: Нападение ХАМАС на Израиль не остановит США на Украине
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Иван, я о другом, общем для этих конфликтов. Серый волк обещал Красной шапочке ее не съесть. А что на самом деле? Что стоят обещания первых из этих стран обеспечить достойную жизнь тем, кто останется жить на этих землях? Их ждет не прибалтийский вариант "мягкого" выдавливания русско-говорящих, а более жесткое - физическое истребление, вот и вся правда. одна на всех.
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8 час.
РУ
Раиса Утропова
Давно присматриваюсь к Кедми, говорит он уверенно и убедительно. Кто его продвигает, или это наднациональное правительство? Евреи евреям рознь.
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7 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Яков многое говорит правильно,но наш не слышит его.
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6 час.
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