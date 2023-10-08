Яков Кедми: Нападение ХАМАС на Израиль не остановит США на Украине

ВТ

Врам Тавризов

Иван, я о другом, общем для этих конфликтов. Серый волк обещал Красной шапочке ее не съесть. А что на самом деле? Что стоят обещания первых из этих стран обеспечить достойную жизнь тем, кто останется жить на этих землях? Их ждет не прибалтийский вариант "мягкого" выдавливания русско-говорящих, а более жесткое - физическое истребление, вот и вся правда. одна на всех.