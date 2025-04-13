✅ В этом году в Симферопольском районе отремонтируют 8 домов культуры за деньги, полученные от национализации «Мы понимаем, что у людей должно быть место, куда ходить, развивать свой досуг.
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✅ В этом году в Симферопольском районе отремонтируют 8 домов культуры за деньги, полученные от национализации «Мы понимаем, что у людей должно быть место, куда ходить, развивать свой досуг.