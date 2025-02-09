Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шольц раскритиковал крохоборство Трампа: ФРГ поддерживает Киев, не ожидая, что вернет потраченное

Шольц раскритиковал крохоборство Трампа: ФРГ поддерживает Киев, не ожидая, что вернет потраченное

Bloomberg сообщает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц осуждает желание Дональда Трампа по установлению контроля над украинскими полезными ископаемыми Агентство сообщает, что канцлер раскритиковал предложение увязать продолжение военной помощи США Украине с гарантированным доступом к ее сырью, в том числе редкоземельным минералам.

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Комментарии
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Run Николаева
Интересно, что думают немецкие налогоплательщики по поводу траты их бабок для поддержки ненужной им Украины без надежды на какие-то дивиденды с потраченного
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15 час.
Elena Dmitrieva
А для чего он поддерживает режим наркомана, этот лысый придурок может объяснить?
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9 час.
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