Жители города ХМАО, которые 13 лет ждут новую больницу, сообщили о поломке жизненно необходимого оборудования в старой ОКБ

Жители Нижневартовска, которые 13 лет ждут новую больницу за 30 млрд рублей и на встречах со слезами на глазах просят губернатора ХМАО Наталью Комарову ввести уже объект в эксплуатацию, сообщили о поломке жизненно необходимого оборудования в старой ОКБ.