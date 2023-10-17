Жители города ХМАО, которые 13 лет ждут новую больницу, сообщили о поломке жизненно необходимого оборудования в старой ОКБ

Жители Нижневартовска, которые 13 лет ждут новую больницу за 30 млрд рублей и на встречах со слезами на глазах просят губернатора ХМАО Наталью Комарову ввести уже объект в эксплуатацию, сообщили о поломке жизненно необходимого оборудования в старой ОКБ.
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