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Тайский МЧСник показал, как ловит змей: за минуту упаковал кобру в бутылку без использования спецсредств

Тайский МЧСник показал, как ловит змей: за минуту упаковал кобру в бутылку без использования спецсредств

Житель Индонезии вызвал специальные службы из-за ядовитой кобры в ванной. Он думал, что змею придется прогонять целой группе экспертов, но приехал только один специалист: его способ решения проблемы с рептилией вызвал восторг у зрителей, поскольку змеелов поймал ее обычной бутылкой.

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Комментарии
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Antanas
Професионал.👍👍👍👍👍.
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