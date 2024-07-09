Тайский МЧСник показал, как ловит змей: за минуту упаковал кобру в бутылку без использования спецсредств

Житель Индонезии вызвал специальные службы из-за ядовитой кобры в ванной. Он думал, что змею придется прогонять целой группе экспертов, но приехал только один специалист: его способ решения проблемы с рептилией вызвал восторг у зрителей, поскольку змеелов поймал ее обычной бутылкой.