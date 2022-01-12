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В Адыгее будут судить оперативного сотрудника отдела МВД, не указавшего в материалах дела одного из подозреваемых

В Адыгее будут судить оперативного сотрудника отдела МВД, не указавшего в материалах дела одного из подозреваемых

Следственный отдел по Майкопу СКР по Адыгее завершил расследование уголовного дела в отношении оперативного сотрудника отдела МВД России по Майкопу, который обвиняется в превышении полномочий, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

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