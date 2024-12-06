Предложенный Трампом шеф Пентагона отверг обвинения в сексуальном насилии и алкоголизме

Предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом кандидат на пост главы Пентагона телеведущий Пит Хегсет выступил в американском Сенате, где отверг обвинения парламентариев в совершенном сексуальном насилии и увлечении алкоголем.
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