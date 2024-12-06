Предложенный Трампом шеф Пентагона отверг обвинения в сексуальном насилии и алкоголизме

СС

Стас Спасенов

Чем интересна эта кампания, и чем она отличается от решений судов Росси при разводах. Всегда виноват мужчина. Процесс в суде ведут представители женского сообщества . В Америке - также виноваты мужчины, но в постели то оказываются двое. Если не желаешь, то этого не случится...