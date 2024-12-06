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Предложенный Трампом шеф Пентагона отверг обвинения в сексуальном насилии и алкоголизме

Предложенный Трампом шеф Пентагона отверг обвинения в сексуальном насилии и алкоголизме

Предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом кандидат на пост главы Пентагона телеведущий Пит Хегсет выступил в американском Сенате, где отверг обвинения парламентариев в совершенном сексуальном насилии и увлечении алкоголем.

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Комментарии
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СС
Стас Спасенов
Чем интересна  эта кампания, и чем она отличается  от решений судов Росси при  разводах. Всегда виноват мужчина. Процесс в суде  ведут представители женского сообщества . В Америке - также виноваты мужчины, но в постели то оказываются двое. Если не желаешь, то этого не случится...
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ВМ
Владимир Моргунов
..НИ ПИЛ Я ВСЕ ЧТО ГОРИТ И НЕ РАХАЛ ВСЕХ КТО ДВИЖЕТСЯ !!!
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17 час.

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