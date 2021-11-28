У него было 225 миллионов золотом, но он не потратил ни копейки. Что генерал Игнатьев сделал с деньгами России после революции?

35 тыс. прочитали Смогли бы вы жить на грани бедности, имея на своих счетах 225 миллионов, принадлежащих уже рухнувшей стране? Тяжело устоять перед таким соблазном, но граф Алексей Алексеевич Игнатьев каким-то чудом смог.
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