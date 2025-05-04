Торговая сеть «Магнит» прирастет «Азбукой вкуса»

Сеть розничных магазинов «Магнит» договорилась о приобретении контрольного пакета в сети «Азбука вкуса», в сделку вошли магазины ретейлера в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь, обслуживающих столицы, а также три распределительных центра.