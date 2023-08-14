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Мильштейн об Амирове: «Обострение случилось в октябре 2022-го, врачи в Торонто дали ему 6 месяцев. Это был рак 4-й степени. Он не мог ходить, терял зрение, но ни разу не пожаловался»

21-летний хоккеист умер сегодня в Германии. В феврале 2022 года стало известно, что у форварда выявлена опухоль головного мозга.

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