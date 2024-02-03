В Киеве раскрыли причину нового обострения конфликта между Зеленским и Залужным

IZ.RU: конфликт между Зеленским и Залужным обострился из-за закона о мобилизации Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами республики Валерием Залужным обострился с новой силой из-за законопроекта о мобилизации.
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