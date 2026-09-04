Завтра похолодание до +14 градусов и ветер усилится

Завтра ночью похолодает до +14, а ветер усилится. Как изменится погода днём? Переходи по ссылке!Сегодня, 4 сентября, дневная температура воздуха составит +21 градус.
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