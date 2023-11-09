Китай и Россия провели 4-е заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Янцзы-Волга"

Наньчан, 8 ноября /Синьхуа/ -- 4-е заседание Совета по сотрудничеству между верхним и средним течением реки Янцзы КНР и Приволжским федеральным округом РФ состоялось в среду в городе Наньчан провинции Цзянси /Восточный Китай/.