Названы китайские автомобили с самыми дешевыми полисами ОСАГО

Changan Alsvin оказался лидером среди китайских машин по дешевизне полисов ОСАГО. Рейтинг подготовили крупные страховые компании по запросу Autonews.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Переобувка своими...
- Известный навороч...
- Водители смогут з...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым