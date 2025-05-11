Температура на европейской территории России будет ниже нормы

Вся европейская часть РФ в ближайшее время будет находиться под влиянием холодной погоды, аномалия относительно средних майских многолетних значений составит 2-7°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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