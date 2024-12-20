Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Коррупция при Сталине: бассейн, бобры и 12 чемоданов различных вещей

Коррупция при Сталине: бассейн, бобры и 12 чемоданов различных вещей

Олег Макаренко После смерти вождя в марте 1953 один из его сыновей, Василий Сталин, был арестован и допрошен.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
В 1953 году средняя зарплата в СССР составляла 719 рублей или 179$. С переыодом на сегодняшние деньги-порядка 1660-1700$
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3 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Период правления Сталина и всех остальных не идет ни в какие сравнения,особенно вот это 25 лет сейчас!
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1 час.
вд
валерий двойнишников
Крышесносительная пропаганда из каждого утюга+натягивание ФОМса. Сейчас просто начни по ТВ сравни бедственное положение страны и народа с 25 летием правления...его кадровой политикой. Сердюков,да, Шойгу, они же не из воздуха взялись, их назначал конкретно Путин. А Чубайс с РАОеэс и Сколково?
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1 час.

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