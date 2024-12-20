Коррупция при Сталине: бассейн, бобры и 12 чемоданов различных вещей

вд валерий двойнишников В 1953 году средняя зарплата в СССР составляла 719 рублей или 179$. С переыодом на сегодняшние деньги-порядка 1660-1700$

ЕА Евгений Алексеенко Период правления Сталина и всех остальных не идет ни в какие сравнения,особенно вот это 25 лет сейчас!