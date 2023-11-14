Американский конгрессмен: Для победы Украины над Россией США должны значительно повысить уровень своей вовлечённости в конфликт

Влад Владимиров

Давно пора уже пиндосам так страдать своей наивностью, постоянно мечтая о таких своих же несбыточных надеждах... Лучше бы лечили свои постоянные приступы дебильности, включая свои куцые мозги... И иллюзиями там себя не тешьте.)))