В «бархатный» сезон цены на отдых на Каспийском побережье падают до 25%

Среди жителей России становятся путешествия на побережье Каспийского моря. Туристов привлекают низкие, относительно курортов черноморского побережья, цены, обилие свежих фруктов и овощей, памятники архитектуры, а также гостеприимство местного населения.
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